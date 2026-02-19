Esta mañana de jueves, desde las 6.30, comenzó la entrega de kits escolares en distintos puntos de la ciudad, a cargo de la Municipalidad de Neuquén con el fin de garantizar que las familias neuquinas puedan acceder a la ayuda, de cara al inicio de clases.

La iniciativa, destinada a estudiantes que cuentan con el boleto estudiantil, incluye útiles y mochilas. Forma parte de una política pública que refuerza el acompañamiento a la educación en la capital provincial.

El intendente Mariano Gaido destacó la continuidad de una de las políticas públicas educativas más relevantes de la ciudad, tanto el Boleto Estudiantil Neuquino como la entrega del kit escolar.

“La verdad que estamos orgullosos en la ciudad de Neuquén de tener esta política pública. Estamos muy felices de llevar adelante el Boleto Estudiantil Neuquino”, aseguró el jefe comunal. “Este boleto es apostar a la educación, al Neuquén que estudia, que va para adelante”, enfatizó.

El intendente precisó que “es el sexto año que se entregan los kits escolares y este año más 40 mil estudiantes de la ciudad de Neuquén van a tener la oportunidad de conseguir sus útiles, mochilas y guardapolvos”.

La entrega de kits ya comenzó en el Museo de Bellas Artes, en el Centro Cultural Oeste y en la sala de elaboración sin TACC, al lado al Hospital Heller. Las autoridades municipales están junto al Ministerio de Salud, que se está encargando de vacunar a quienes deben completar el esquema para acceder al boleto, lo cual es obligatorio.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la jornada comenzó a las 6 y para el mediodía ya superaron los 2000 kits entregados. Además indicó que van a buen ritmo para no hacer esperar a las familias.

La funcionaria remarcó que en los tres espacios la modalidad es la misma y recordó que uno de los requisitos fundamentales es contar con la tarjeta de Boleto Estudiantil Neuquino, conocida como la tarjeta Bordó.