Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
Independiente busca la recuperación ante Gimnasia en Mendoza

El rojo perdió el invicto ante la Lepra mendocina el sábado, y ahora buscará volver a sumar, esta vez ante Gimnasia.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 15:52
El rojo busca un triunfo que lo deje parcialmente como escolta

Por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Gimnasia de Mendoza recibe a Independiente desde las 22hs, partido correspondiente al grupo A de la Liga Profesional. El rojo cayó ante la Lepra Mendocina, y busca volver a sumar nuevamente fuera de casa.

El equipo de Gustavo Quinteros cedió su invicto el pasado sábado en la misma provincia y ante Independiente Rivadavia por 3-2. Luego de tres empates seguidos en el inicio y dos triunfos en fila, el rojo acumula 9 unidades , cinco menos que el puntero Vélez.

Las buenas noticias para el elenco de Avellaneda, fue la confirmación de un nuevo refuerzo: el chileno Maximiliano Gutiérrez llega a préstamo proveniente de Huachipato.

Por otro lado, Gimnasia acumula dos derrotas en fila: 1-2 ante Talleres, y la última como local ante Gimnasia LP por 1-0. El elenco mendocino tiene 6 puntos, producto de dos triunfos en el inicio, y cuatro derrotas. Para la presente temporada, el gran objetivo es sumar para mantener la categoría.

Probables Formaciones:

Gimnasia: César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del Partido

Hora: 22.00

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Felipe Viola

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

