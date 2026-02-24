Un joven de Centenario que accedió a las Becas Gregorio Álvarez relató cómo fue su acercamiento con el programa y lo que consiguió tras haber sido parte del mismo.

Damián Peralta es un entusiasta de la informática, quien hace algunos años es usuario de silla de ruedas y su objetivo era estudiar informática en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, a 20 kilómetros de donde reside. Sin embargo, el viaje de todos los días era un problema para él.

Manifiesta que recibirse de Técnico universitario en Administración de Sistema y Software Libre fue un desafío tanto económico como personal. “Tenía miedo de intentarlo, hasta que un día dije ‘lo voy a hacer'”, expresa.

Convencido y motivado de que podría alcanzar su objetivo, se inscribió en la carrera que dura dos años y medio, sin saber qué pasaría. Recuerda “me sentí tan bien, tan vivo, que continué con la carrera y cuando me quise acordar estaba terminando”.

Ya con su título en mano, aseguró que la Beca Gregorio Álvarez para él significa "oportunidad".

"Antes de contar con la beca se me hacía muy difícil viajar de Centenario a Neuquén para cursar, iba sólo a rendir parciales. Gracias al programa pude moverme hasta la universidad en taxi, lo que me dio la posibilidad de asistir a clases, cursar y hacer los parciales”.

El nuevo profesional neuquino está formado en la administración de sistemas, redes y componentes que son parte de la infraestructura de tecnología institucional de toda organización tanto pública como privada.

Cuando relata su historia destaca en el agradecimiento que tiene con la beca, la cual le permitió seguir sus estudios y profesionalizarse a pesar de las dificultades que le generaban inseguridad o miedos.

Cómo acceder a esta beca

Desde la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación informaron que durante la semana del 23 al 27 de febrero está abierto el registro para quienes contaron con el beneficio en 2024 y 2025, pero no realizaron la reinscripción en diciembre de 2025. Esta instancia es excepcional y se hará por única vez.

El registro para quienes accedían por primera vez se debía hacer hasta el 20 de febrero. Los requisitos siempre son ser argentino o nacionalizado; ser de Neuquén o tener cinco años de residencia; tener entre cuatro (4) y treinta y cinco (35) años de edad; en grupos familiares con hasta dos (2) integrantes que estudien, acreditar fehacientemente la situación socioeconómica del grupo conviviente; en caso de integrar un hogar con tres (3) o más miembros que estudien, los ingresos podrán ser hasta un cincuenta por ciento (50%) superiores; no percibir otra beca estudiantil de carácter similar; no percibir simultáneamente el beneficio del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR), del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano ni otras becas afines.