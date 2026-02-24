El emir de Abu Dhabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche con un dispositivo de seguridad jamás visto en la ciudad. Tres aviones de gran porte, quince vehículos y tres helicópteros marcaron el arribo del líder que controla más de 50.000 hectáreas en Río Negro y que días atrás firmó un megaacuerdo energético con YPF.

En un clima de hermetismo absoluto, el avión principal tocó pista en Bariloche y por primera vez descendió en la terminal patagónica un Boeing 787-9 Dreamliner bajo la denominación “Abu Dhabi Amiri Flight”, que utiliza el gobierno emiratí para los viajes del mandatario.

Pero no fue el único movimiento que alteró la calma habitual de la ciudad cordillerana. Antes del arribo central ya habían llegado un Airbus A340-313 y un C-17 de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos, utilizados para transporte logístico. En total, tres gigantes del aire operaron en simultáneo en Bariloche, obligando a reorganizar por completo la plataforma del aeropuerto. Ninguno pudo estacionar en las posiciones habituales y debieron ubicarse en sectores alternativos por sus dimensiones.

Cerca de las 17:50, una caravana de aproximadamente quince vehículos, entre camionetas, autos y camiones con contenedores, ingresó por el acceso controlado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Al mismo tiempo, tres helicópteros permanecían con hélices en movimiento en la zona más alejada del sector privado, listos para el traslado inmediato.

Llegó el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Minutos después, el emir habría descendido para abordar uno de los helicópteros rumbo a la estancia Las Marías, en el paraje El Manso, a unos 100 kilómetros de Bariloche. El predio forma parte de las más de 50.000 hectáreas adquiridas en Río Negro a través del fideicomiso Amaike, vinculado a capitales de la casa real de Abu Dhabi. Bosque nativo, ríos cristalinos, nacientes del Alto Chubut, pista de aterrizaje propia y vista directa a la cordillera forman parte del paquete.

Además, la propiedad se ubica en una zona estratégica, lindera a la estancia Lago Escondido y a pocos kilómetros de la frontera con Chile, lo que agrega un condimento geopolítico a la visita.

La llegada no ocurre en cualquier contexto. Semanas antes, XRG —brazo internacional de inversiones de la petrolera estatal ADNOC— firmó con YPF y la italiana ENI el Acuerdo de Desarrollo Conjunto para el proyecto Argentina LNG, destinado a exportar gas natural licuado de Vaca Muerta por las costas rionegrinas. XRG está considerada la cuarta petrolera más grande del mundo.