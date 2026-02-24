El mundo del espectáculo explotó este lunes cuando Ángel de Brito contó en LAM (América TV) el que podría ser el romance menos pensado del ambiente artístico: Guillermo Francella, recientemente separado, y Elba Marcovecchio, reconocida abogada y viuda de Jorge Lanata, fueron vistos conversando muy cerca en un exclusivo evento.

“Los que estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, carita con carita, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella y Elba Marcovecchio”, reveló el conductor al aire, dejando atónitas a sus panelistas. El dato generó revuelo inmediato en el estudio y en redes sociales.

Ante la sorpresa generalizada, Ángel de Brito aclaró: “No se besaron y no se tocaron”. Sin embargo, el tono íntimo del intercambio no pasó desapercibido. Denise Dumas deslizó con picardía: “Por ahí lo está asesorando para el divorcio”, posibilidad que el conductor no descartó del todo.

Pero fue Karina Iavícoli quien echó más leña al fuego al responderle a Dumas: “Denise no te hagás… somos grandes ya”. El comentario dejó entrever que, para algunos en el panel, la conexión entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio podría ir más allá de lo profesional.

“Nos shockeó. Como que no les veo… Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como ‘un perfil más alto’”, analizó Iavícoli, marcando el contraste entre el estilo reservado del actor y la exposición mediática que rodea a la abogada, conocida también por representar a Mauro Icardi.

El tema siguió creciendo cuando Moria Casán, desde La mañana con Moria, aseguró que estuvo presente en la fiesta y los vio “muy concentrados en la conversación”. Aunque intentó que Elba Marcovecchio saliera al aire, la letrada envió un mensaje tajante: “Hablaron solamente de fútbol”.

Fiel a su estilo, Moria Casán cerró con ironía: “En una de esas hablaron de fútbol y le dieron un sentido erótico al fútbol. Como el hattrick que hizo Mauro Icardi en Galatasaray, mi amor”. Mientras tanto, el supuesto acercamiento entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio ya es el tema más comentado de la farándula.