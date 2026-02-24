Un allense denunció un extraño caso en el que perdió su camioneta y 5 millones de pesos en efectivo. El hombre viajaba hacia Santa Rosa La Pampa, pero apenas inició el recorrido de la ruta Provincial 6 sufrió una avería por la que debió parar en la banquina. Sin señal hizo dedo y lo trajeron a Roca, donde esperó la grua. Sin embargo cuando regresó su Jeep Compass ya no estaba, tampoco había rastros de 5 millones de pesos en efectivo que dejó en el interior.

La presentación se realizó ante el Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, donde un joven allense de 26 años, relató una secuencia un tanto confusa, que ahora está bajo la lupa. Según su versión, el lunes por la noche, cerca de las 21.15, emprendió viaje desde Allen hacia Santa Rosa, en La Pampa, a bordo de su Jeep Compass azul. El camino fue la ruta Provincial 6 hacia Casa de Piedra.

Sin embargo, cuando circulaba a unos 30 kilómetros al norte de Roca, una zona sin señal de telefonía celular, la camioneta comenzó a fallar y debió detenerse en la banquina. Sin posibilidad de reparar el desperfecto eléctrico que presentaba, y ya con la noche entrada, decidió cerrarla con llave y hacer dedo para que alguien lo acerque hasta Roca, ante la imposibilidad de comunicarse con la grua.

Ahí aparece el primer punto que genera grandes interrogantes. En lugar de permanecer en el lugar o esperar la ayuda de alguien que tenga conexión satelital de internet, muy común en esta época sobre todo en camiones que recorren muchos kilómetros, el joven prefirió que lo lleven hasta el cruce con ruta Nacional 22. Ya en la estación de servicio VOY, se comunicó con el Automóvil Club Argentino para solicitar el servicio de traslado de la camioneta.

Recién alrededor de las 2.30 de la madrugada regresó al sitio donde había dejado la camioneta, esta vez a bordo de por la grúa amarilla. Sin embargo ya en el kilómetro 30, que había marcado como sitio donde dejó su vehículo, no lo encontró. Según su relato muy una enorme sorpresa, por lo que decidió avanzar un tanto más, pero junto con el chofer del auxilio llegó a la conclusión que alguien se la había llevado. En el lugar, tanto en la banquina como sobre la cinta asfáltica había vidrios rotos.

Hasta ese momento, los uniformados sólo se limitaban a escuchar el relato y a transcribirlo en una denuncia por robo. Pero la sorpresa fue aún más significativa cuando la víctima denunció que dentro del vehículo habia dejado cinco millones de pesos en efectivo. Una suma considerable como para dejarla abandonada en el interior de un vehículo en la solitaria ruta Provincial 6.

Por estas horas, los investigadores trabajan para reconstruir la franja horaria en la que se produjo el robo denunciado. En el análisis del hecho está la revisión de las cámaras del sistema de monitoreo del 911 RN Emergencias, como también de distintas locaciones que hay en el camino, como la central térmica Roca, a unos 11 kilómetros al norte, o la planta de residuos domiciliarios del municipio, ubicada a 15 kilómetros del aeropuerto roquense. La intención es determinar si coinciden los horarios denunciados por la v´citima, o si alguien lo seguía desde que salió de Allen o si durante la madrugada la camioneta regresó hacia el Alto Valle remolcada por algún vehículo.

Lo cierto es que, más allá de la mecánica del hecho, la denuncia dejó más dudas que certezas. Una camioneta abandonada en la ruta, cinco millones de pesos en su interior y una desaparición en la madrugada que ahora deberá esclarecer la Justicia.