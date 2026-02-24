Durante la temporada de verano 2025/2026, el personal vial de la provincia de Buenos Aires detectó 900 casos positivos de alcoholemia tras realizar más de 83 mil controles en distintos puntos estratégicos del territorio provincial, en el marco del Operativo de Sol a Sol.

Estos procedimientos, que buscan reducir la siniestralidad y promover una circulación segura, se llevaron a cabo en colaboración con AUBASA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las áreas municipales, combinando operativos propios y multiagenciales.

En total, se efectuaron 80.274 test de alcoholemia, con una tasa de positividad que alcanzó el 1,12%. Además, se aplicaron medidas como la retención de licencias por conductas de riesgo y se detectaron irregularidades como documentación apócrifa, exceso de ocupantes y transporte de personas en la caja de vehículos, especialmente en zonas costeras.

El operativo mantiene presencia constante en la Costa Atlántica, el Área Metropolitana y el interior bonaerense, con controles diarios, operativos dinámicos y megaoperativos reforzados durante los fines de semana y periodos de recambio turístico.

En esta temporada, se incorporaron nuevas tecnologías para fortalecer la vigilancia y transparencia, como postas fijas de control, bodycams, móviles equipados y sistemas de detección con Inteligencia Artificial, mejorando la capacidad operativa en territorio.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, destacó: “Nuestro objetivo no es recaudar, sino prevenir y cuidar la vida. Estar en la ruta, mostrar datos y controlar conductas de riesgo es una responsabilidad del Estado para que cada persona llegue a destino de forma segura”.