El presidente estadounidense Donald Trump dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el venezolano Nicolás Maduro, es renunciar, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.

Consultado en su casa de Florida sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente Trump respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo". "Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

El presidente Nicolás Maduro dijo en la tarde que a Trump "le iría mejor" si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela. "Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?", cuestionó Maduro.

Trump también se refirió al presidente colombiano, Gustavo Petro. Dijo que es “un tipo muy malo”, y que “no es amigo de Estados Unidos”. “Más le vale andarse con cuidado. Amamos a los colombianos, yo amo a los colombianos, […] pero su nuevo líder es un buscapleitos. Será mejor que cierre esas fábricas de cocaína. Sabemos dónde están”, dijo Trump.

En la misma conferencia de prensa, Trump anunció la construcción de hasta 25 buques de guerra "clase Trump", que formarán lo que él bautizó como la "Flota Dorada". Estos navíos serán, prometió, los más grandes, rápidos y poderosos jamás construidos, superando incluso a los legendarios Iowa-class de la Segunda Guerra Mundial. Estarán equipados con misiles hipersónicos, cañones electromagnéticos y láseres de alta potencia, tecnologías que la Armada estadounidense aún está desarrollando.

Fuentes: afp, efe