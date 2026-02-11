Comienzo movido de la segunda semana de la pretemporada que se cumple en el predio Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti para el plantel profesional de fútbol y la dirigencia del club Deportivo Rincón. En las últimas horas se conoció que uno de los referentes del elenco neuquino y quién fuera capitán durante todo el 2025, el zaguero central Jonathan Germán Chacón comunicó que se alejará de la institución del norte neuquino.

El defensor, nativo de Villa Dominíco, próximo a cumplir 29 años seguirá su carrera profesional en Ciudad Bolívar equipo que militará en esta temporada en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Su alejamiento causó malestar en el cuerpo técnico, la dirigencia y el plantel, por la forma que se dio la salida, el momento y las circunstancias.

El viento de los útimos días que se registraron en el alto valle, no impidieron que el elenco que orienta Pablo Castro siguiera con los exigentes entrenamientos que lidera desde la preparació fisica, uno de los profesores, el retornado Marcos Catalini, que ya estuvo en los dos últimos años junto a Alejandro Juan Abaurre y que volvió por sus enormes cualidades profesionales y personales

El objetivo principal será su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la catorce edición de la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

Se confirmó que en próximas semanas el plantel se trasladará a Mendoza para realizar un par de amistosos, ya fue confirmado un partido ante San Martín, que en las últimas horas incorporó a Ricardo Dichiara, que tuvo la "novela del verano" junto a León del Norte neuquino, en torno a su llegada, que en definitiva no se concretó.

En la zona, también habría cotejos informales, con Deportivo Roca, estaría ya confirmado, aunque se descartaron los enfrentamientos con Asociación Deportiva Centenario (ADC) y Maronese, por problemas de calendario de los elencos neuquinos. Tambien esta descartada la llegada del chileno Valencia.

En las próximas horas se concretaría la llegada de dos nuevos refuerzos, ambos serían colombianos, que aunque no trascendieron los nombres, uno de ellos jugó en primera división en la Liga Profesional Argentina y el restante tiene una extensa carrera a nievel internacional en varios clubes de Sudamerica y Europa.

El presidente de Deportivo Rincón, Aníbal "Nito" Villalba fue entrevistado en el programa Grito Sagrado del Grupo Prima Multimedios y dejó las novedades de último momento.