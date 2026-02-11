La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 3° de General Roca, lanzó un alerta de búsqueda de paradero para dar con Mathias Gabriel Achar Milciades, un joven de 20 años que se encuentra desaparecido desde el fin de semana. Según la denuncia de su madre, Adela Achar Pachigua, Mathias salió de su casa el domingo 8 de febrero a las 20:30 horas rumbo a Neuquén Capital junto a una amiga para asistir a la Fiesta de la Confluencia. Desde entonces, nada se sabe de él.

La preocupación de la familia se disparó cuando perdieron toda comunicación. El último contacto fue a las 05:08 de la madrugada del lunes, vía telefónica, y desde ese momento el silencio es absoluto. La denuncia activó el protocolo de búsqueda y la policía solicita colaboración urgente de la comunidad.

Al momento de ausentarse, Mathias vestía remera negra de mangas cortas, pantalón de jeans, zapatillas negras y llevaba una mochila gris con negro. Sus características físicas: contextura delgada, 1,80 metros de altura, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto.

La investigación avanza, pero cada hora que pasa aumenta la angustia. La Policía pide que cualquier información sea comunicada al 911, a la Comisaría 3° de General Roca o a la unidad policial más cercana. La familia espera respuestas y la comunidad se mantiene en alerta.