El Como volvió a sorprender al fútbol italiano y lo hizo con sello argentino. En un escenario imponente como el estadio Diego Armando Maradona, el equipo dirigido por Cesc Fábregas igualó 1 a 1 ante Napoli y se impuso 7 a 6 en la definición por penales para meterse en las semifinales de la Coppa Italia, con Nicolás Paz y Máximo Perrone como protagonistas de una actuación colectiva de alto nivel.

Nico Paz fue una de las figuras del encuentro. Ordenado, criterioso y siempre bien ubicado, el mediocampista argentino tuvo una intervención decisiva a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando despejó sobre la línea un cabezazo de Amir Rrahmani y evitó el segundo gol del Napoli en el mejor momento del local.

El partido había sido parejo y de trámite intenso. Las emociones recién aparecieron sobre el final del primer tiempo, cuando Ivan Smolcic fue derribado en el área y Martin Baturina transformó el penal en gol con un remate bajo y cruzado para poner en ventaja al Como.

Napoli reaccionó de entrada en el complemento y alcanzó la igualdad al minuto, con una definición precisa de Antonio Vergara. A partir de allí, el conjunto napolitano empujó, pero se topó con un Como sólido, que tuvo en Perrone a un mediocampista clave en la recuperación y la salida limpia.

La serie se definió desde los doce pasos en una tanda cargada de tensión. Máximo Perrone no pudo convertir su penal, pero el equipo sostuvo la cabeza fría y aprovechó los errores del Napoli: Romelu Lukaku remató desviado en el primer disparo y Jean Butez le atajó el penal decisivo a Stanislav Lobotka para sellar la clasificación.

Con este triunfo, el Como avanzó a semifinales y enfrentará al Inter de Milán por un lugar en la final. Con jóvenes argentinos ganando protagonismo en escenarios de peso, el equipo de Fábregas sigue escribiendo una historia que ya dejó de ser sorpresa para convertirse en realidad.