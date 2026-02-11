¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EMBLEMÁTICA COMPETENCIA

En el Día de los Enamorados, se correrá la tercera fecha del Nocturno de Supercross

Este sábado 14 de febrero, el Motocross Club Neuquén será escenario de la tercera y anteúltima fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 21:50
PUBLICIDAD
El sábado vuelte el supercross al Coliseo de la Barda. Foto: Luis Alberto Amaolo

Este sábado 14 de febrero, la pista de El Coliseo del Motocross Club Neuquén será escenario de la tercera y anteúltima fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross

Luego de dos fechas con una gran respuesta del público y un parque de motos de primer nivel, la temporada 2025/2026 llega a una instancia decisiva. 

Durante las últimas semanas, la entidad intensificó los trabajos en el circuito, que se presenta en óptimas condiciones, con un trazado renovado pensado para ofrecer más dinamismo, seguridad y espectáculo. En este contexto, la categoría MX1 promete ser uno de los grandes atractivos de la noche, con la confirmación de Agustín Carrasco, Pablo Galletta y Nahuel Kriger, tres nombres que garantizan acción, velocidad y lucha hasta la última vuelta.

Foto: Luis Alberto Amaolo

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que en puerta costarán 20.000 pesos. 

Este 14 de febrero, Día de los Enamorados, La Barda propone una cita diferente, una noche a puro supercross, con tierra, luces, motores y pasión. Con una pista exigente, pilotos de jerarquía y el clima único del nocturno, el campeonato se acerca a su definición en una histórica 30° edición que promete quedar en la memoria del motocross neuquino.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD