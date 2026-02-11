Desde su llegada a Estudiantes de La Plata, el arquero uruguayo Fernando Muslera se ganó en poco tiempo el cariño de la familia "Pincharrata". Sus grandes rendimientos bajo los tres palos y los títulos obtenidos ante Racing Club de Avellaneda y Platense lo han posicionado como un referente para sus compañeros, como también un pilar en el equipo de Eduardo Domínguez.

No obstante, el futuro para el grandísimo golero que hoy disfruta el León no tiene tanto hilo en el carretel, ya que está próximo a cumplir 40 años y también porque tiene otros desafíos a nivel personal, como es su incipiente interés por la gestión deportiva, en un camino que ya comenzó a transitar.

"Nando" es dueño del club Sportivo Bella Italia en Uruguay, en una Sociedad Anónima Deportiva que tiene junto a algunos otros socios. Esta institución nació en 2023, tomando el lugar del Coraceros Polo Club, en la tercera categoría de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el gran anhelo del guardián es que llegue a codearse con los grandes del país.

Es más, en una entrevista brindada recientemente, el experimentado hombre que supo ser parte del seleccionado charrúa admitió que ya mantuvo charlas con dirigentes del Pincha y también del Galatasaray de Turquía para avanzar en convenios y proyectos conjuntos.

Postura firme y a favor de las SAD

Sobre el debate por el ingreso de inversores y las SAD, sostuvo una postura abierta: remarcó que no se trata de imponer modelos, sino de permitir que los socios decidan mediante el voto. Puso como ejemplo a Brasil y a algunos clubes uruguayos que adoptaron esquemas mixtos, con inversión privada orientada a mejorar infraestructura y divisiones juveniles.

Por último, explicó que el fútbol es una industria y que los inversores no “se llevan todo”, sino que asumen riesgos y reinvierten para hacer crecer a los clubes. Subrayó que su objetivo es potenciar a Sportivo Bella Vista, volverla competitiva y lograr el ascenso, aun en un contexto exigente.

A finales de 2024, en Mercedes, capital del departamento de Soriano, Muslera hizo la presentación del complejo deportivo de la entidad, tratando de captar futbolistas con canchas de césped sintético, y después contando también con una cancha de pádel y un salón de fiestas para la comunidad.