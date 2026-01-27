El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó la muerte por disparos de Alex Pretti, quien protestaba contra la policía migratoria en Mineápolis, pero descartó la dimisión de su secretaria de Seguridad Nacional criticada por la oposición. Cuando se le preguntó si creía que el asesinato de Pretti estaba justificado, Trump lo calificó de "una situación muy triste" e indicó que se estaba llevando a cabo una "gran investigación" y que quería que fuera "muy honorable y honesta".

Asimismo, dijo que la secretaria Kristi Noem "está haciendo un muy buen trabajo" y no será reemplazada. La funcionaria acusó de "terrorista" a Pretti, el mismo adjetivo que usó para calificar a Renée Good, que murió por disparos el 7 de enero a bordo de su vehículo. Pretti llevaba un arma oculta y tenía licencia para ello. "No puedes tener armas" en una manifestación, dijo Trump. "Es un incidente desafortunado", agregó.

Trump intenta desactivar la crisis, que ha dado alas a la oposición demócrata para hacer cambios de personal en Mineápolis, a donde mandó a su zar para temas migratorios Tom Homan, que reemplazará al comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

