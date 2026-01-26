El presidente Javier Milei evalúa volver a viajar a Estados Unidos para participar de un evento que se realizará en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. Desde el entorno presidencial aclararon que la presencia aún no está confirmada, aunque reconocen que la posibilidad está sobre la mesa y que forma parte de la estrategia de acercamiento político y búsqueda de inversiones.

El mandatario argentino podría asistir el 10 de febrero a la Hispanic Prosperity Gala 2026, un encuentro organizado por Latino Wall Street que reunirá a empresarios, dirigentes políticos, diplomáticos y figuras públicas del mundo latino. El evento se desarrollará en Palm Beach y apunta a fortalecer vínculos económicos entre Estados Unidos y América Latina.

Entre los invitados confirmados figuran personalidades del ámbito político, empresarial y del espectáculo, como el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, el campeón de UFC Jorge Masvidal, el embajador estadounidense en la Argentina Peter Lamelas, el dirigente brasileño Eduardo Bolsonaro y asesores cercanos a Trump. También participarán empresarios vinculados al sector financiero e inmobiliario, referentes conservadores y conductores de televisión de alcance internacional.

En ese contexto, también estará presente el empresario argentino Rodolfo Hyland, ligado al sector de la logística, quien viene mostrando un acercamiento a La Libertad Avanza y busca posicionarse políticamente en el distrito bonaerense de Tigre.

Desde la organización remarcaron que la gala busca impulsar la prosperidad estadounidense y consolidar alianzas estratégicas empresariales y financieras en la región. El encuentro se realizará en alianza con el America First Policy Institute y contará con el respaldo de organizaciones conservadoras como la CPAC, que tendrá representación institucional durante el evento.

La eventual participación de Milei en Mar-a-Lago se suma a una agenda internacional activa. La semana pasada, el Presidente mantuvo un encuentro con Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde coincidieron en actividades vinculadas a la Junta de la Paz, una iniciativa impulsada por el líder republicano para abordar conflictos internacionales. Tras ese encuentro, Trump elogió públicamente el discurso del mandatario argentino y destacó su visión sobre el rol de América en el escenario global.

La última visita de Milei a Mar-a-Lago fue en noviembre, cuando asistió a una cena de gala organizada por la CPAC, en lo que fue la primera conferencia conservadora bilingüe realizada en Estados Unidos. Allí, el Presidente volvió a insistir en la idea de una Argentina abierta al mundo, con reglas claras y dispuesta a recibir inversiones.

Además, el propio Milei confirmó que en marzo viajará nuevamente a Estados Unidos, esta vez a Nueva York, para participar de la Argentina Week, un evento de tres días que se desarrollará en Manhattan con el objetivo de posicionar al país como un destino atractivo para inversores globales. Desde el Gobierno destacan que se trata de una oportunidad clave para mostrar los cambios económicos en marcha y atraer capitales de largo plazo.