El presidente Javier Milei cumple una agenda intensa en Davos, donde participa del Foro Económico Mundial y desarrolla una serie de actividades oficiales que incluyen reuniones con líderes internacionales, CEO’s de bancos y firmas financieras, y entrevistas con medios económicos de alcance global.

El mensaje en el Foro Económico

Durante su discurso ante el Foro Económico de Davos, Milei afirmó: “El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo”. En esa misma línea, sostuvo: “El socialismo suena lindo, pero termina mal”.

La exposición del mandatario argentino se dio en un contexto de alto impacto internacional, en una jornada marcada por la presencia de jefes de Estado y referentes políticos y económicos de todo el mundo.

Un mensaje con señales políticas y económicas

En uno de los tramos de su exposición en el Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei hizo una referencia directa a una consigna asociada a la política estadounidense al mencionar la frase “Make America great again”, en un gesto que no pasó desapercibido en el auditorio internacional y que popularizó Donald Trump.

Durante su discurso, el mandatario afirmó: “Bajamos la inflación del 300 al 30 por ciento”, y vinculó ese resultado con las reformas impulsadas por el Ministerio de Modernización, a cargo de Federico Sturzenegger, dentro del esquema de cambios que lleva adelante el Gobierno nacional.

En ese mismo contexto, Milei sintetizó su planteo con una frase que buscó proyectar el rumbo de su gestión: “Esto es ‘Make Argentina great again’”, al presentar la agenda económica argentina ante líderes políticos y empresarios de todo el mundo.

Reuniones y contactos estratégicos

Antes de su discurso, el Presidente mantuvo encuentros con CEO’s de bancos y autoridades de firmas financieras globales. También saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters.

Además, Milei disertó en el Country Strategy Dialogue on Argentina ante ejecutivos internacionales, una instancia orientada a presentar la visión y el rumbo del país ante actores clave de la economía global.

Quiénes integran la comitiva

El jefe de Estado está acompañado por el canciller Pablo Quirno y por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). La delegación presidencial arribó a Davos el martes al mediodía y tiene actividades programadas hasta el jueves.

La agenda que sigue

Este jueves, Milei firmará el acta fundacional del Consejo de la Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una iniciativa orientada a promover la paz internacional, con foco en la Franja de Gaza.

Como cierre de la gira, el mandatario brindará entrevistas a Bloomberg y a The Economist, donde dialogará con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes. El regreso al país está previsto para el viernes 23 de enero por la mañana.

La participación argentina en Davos se desarrolla bajo el lema del foro de este año, “El espíritu del diálogo”, en un escenario de visibilidad global que concentra la atención de gobiernos, mercados y líderes económicos.