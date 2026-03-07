La clasificación del Gran Premio de Australia dejó más que tiempos rápidos y posiciones en la grilla. Horas después de la actividad en pista, los comisarios deportivos de la Fórmula 1 confirmaron sanciones económicas para dos equipos: Alpine, donde se desempeña el argentino Franco Colapinto, y Mercedes, ambos involucrados en irregularidades durante la sesión.

En el caso de Alpine, la multa fue de 5.000 euros luego de que el francés Pierre Gasly saliera a pista sin el tapacubos en uno de sus neumáticos. La situación fue advertida por los comisarios, que consideraron que el monoplaza no cumplía con las condiciones reglamentarias al momento de abandonar el box.

Mercedes, en tanto, recibió una sanción mayor, de 7.500 euros, por una situación aún más llamativa. El italiano Andrea Kimi Antonelli salió a girar con un ventilador externo aún colocado en el auto, un elemento que se utiliza para refrigerar ciertos componentes cuando el coche está detenido en boxes y que no puede permanecer instalado al momento de ingresar al circuito.

La situación generó un momento de riesgo en pista, ya que el ventilador se desprendió mientras Antonelli estaba girando y terminó siendo impactado por el británico Lando Norris, piloto de McLaren. El incidente afectó el registro del británico durante la Q3 de la clasificación.

Pero los problemas para Mercedes no terminaron allí. La escudería también tuvo que realizar cambios en el monoplaza del británico George Russell, quien había logrado la pole position. El equipo instaló un nuevo componente de energía, además de una electrónica de control y un componente auxiliar.

Este movimiento puede traer consecuencias a lo largo de la temporada, ya que el reglamento solo permite utilizar dos componentes de energía por campeonato. Si Russell necesitara reemplazar nuevamente ese elemento en otro Gran Premio, podría sufrir penalizaciones en la parrilla de largada.

De esta manera, la primera fecha del campeonato comenzó con polémicas y sanciones fuera de lo habitual, en una clasificación que dejó a dos equipos importantes pagando caro errores que poco tienen que ver con el rendimiento puro en pista.