Un enfrentamiento armado ocurrido el domingo 1 de marzo, cerca de las 21, en las calles 1 y 11 del barrio Jaime de Nevares, en el sector del Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, derivó en una investigación que terminó con seis allanamientos y varios demorados.

Según explicó el comisario Sergio Llaytuqueo, titular de la Dirección de Delitos de Neuquén, el episodio fue protagonizado por dos facciones vinculadas al narcomenudeo que se disputaban territorio.

El hecho se produjo en un horario de alta circulación de vecinos. Un residente logró filmar a una persona efectuando disparos en plena calle, material que fue incorporado a la investigación del Departamento de Delitos y Leyes Especiales.

Avilés, entre los demorados en los allanamientos

Durante los procedimientos policiales fueron demorados ocho adultos: seis hombres y dos mujeres.

Entre ellos se encontraba Maximiliano Avilés, conocido públicamente por ser expareja de Luciana Muñoz, la joven desaparecida en Neuquén en 2024.

De acuerdo con la información brindada por la Policía:

Avilés fue identificado durante los allanamientos .

Posteriormente recuperó la libertad , al igual que el resto de los demorados.

La Fiscalía continúa analizando distintos antecedentes vinculados con este hombre.

Llaytuqueo explicó que existen varias causas en trámite por hechos violentos, entre ellos episodios de abuso de armas, que se encuentran bajo análisis de distintas fiscalías.

Un antecedente reciente: otro tiroteo y videos viralizados

El jefe policial también confirmó que Avilés había protagonizado otro episodio violento días antes, que también se difundió en redes sociales.

Ese hecho incluyó:

disparos en un comercio

intercambio de tiros

videos que circularon en redes sociales

La Policía indicó que todos esos antecedentes forman parte del trabajo de acumulación de pruebas que realiza el Ministerio Público Fiscal.

El rol del padre de Avilés en la investigación

Uno de los datos que surgió durante la investigación es que el padre de Maximiliano Avilés entregó municiones a la Policía.

Según confirmó el comisario Llaytuqueo:

el hombre se presentó voluntariamente

entregó alrededor de 40 municiones

El jefe policial señaló que existe un conflicto entre padre e hijo, y aclaró que muchas veces los familiares no avalan las actividades de los involucrados en hechos delictivos.

Sospechas sobre negocios utilizados como pantalla

Durante la investigación también surgieron indicios sobre posibles actividades comerciales utilizadas como cobertura.

Entre ellas se mencionó una barbería vinculada a Avilés, que según la hipótesis investigativa podría funcionar como fachada dentro de la estructura investigada.

La Policía explicó que estas sospechas forman parte de la investigación en curso, que todavía se encuentra en etapa de recolección de pruebas.

Seis allanamientos en Neuquén y Plottier

La investigación permitió identificar seis domicilios vinculados con el grupo investigado.

Los procedimientos se realizaron en:

Cinco viviendas del barrio Jaime de Nevares

Una vivienda en la localidad de Plottier

Los allanamientos se realizaron durante la madrugada con personal de distintas divisiones investigativas.

Secuestran 50 plantas de cannabis de gran tamaño

Uno de los hallazgos más importantes se produjo en Plottier, donde los efectivos encontraron 50 plantas de cannabis sativa.

Según la Policía:

algunas plantas alcanzaban los 4,5 metros de altura

había ejemplares de distintos tamaños

parte de la producción ya habría sido cosechada

Además se incautaron:

cocaína fraccionada en dosis

municiones

posnet para cobros electrónicos

$1.414.000 en efectivo

La cuantificación económica del material secuestrado quedó a cargo de la división Antinarcóticos.

Viviendas adaptadas como búnker de venta de droga

Los investigadores también detectaron construcciones especialmente preparadas para el narcomenudeo, conocidas como búnker de venta de droga.

Entre las características observadas:

cámaras de vigilancia

sistemas DVR

accesos reforzados

ventanas o aberturas para el “pasamanos” de droga

En uno de los domicilios además funcionaba un local nocturno de venta de bebidas alcohólicas, por lo que intervino personal de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, que realizó incautaciones administrativas.

Sin novedades sobre la desaparición de Luciana Muñoz

Consultado sobre si los allanamientos aportaron nuevos datos sobre la desaparición de Luciana Muñoz, el comisario indicó que no surgieron elementos nuevos.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y sigue vigente una recompensa para quienes aporten información relevante.