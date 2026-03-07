Un grave siniestro vial se registró este sábado 7 de marzo alrededor de las 8:30 en el kilómetro 566 de la Ruta Nacional Nº 3, dentro de la jurisdicción de Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar colisionaron una camioneta VW Amarok y un automóvil VW Polo, lo que dejó como saldo un herido con lesiones de gravedad y otros tres ocupantes con heridas leves.

Quiénes viajaban en los vehículos

El primer vehículo involucrado fue una VW Amarok, conducida por un hombre mayor de 70 años, oriundo de Bahía Blanca, quien viajaba acompañado por una mujer de una edad parecida, también residente de esa ciudad.

El segundo vehículo fue un VW Polo, manejado por otro hombre de unos 30 años, domiciliado en Coronel Pringles. En el automóvil viajaba además otro hombre con domicilio en Neuquén.

Un conductor sufrió fractura expuesta

Como consecuencia del impacto, el conductor del VW Polo sufrió una fractura expuesta de fémur, una lesión considerada de gravedad que requirió atención médica inmediata.

En tanto, los demás ocupantes de ambos vehículos presentaron lesiones leves, de acuerdo con el parte preliminar.

Intervención de ambulancias, bomberos y policía

Tras el choque, ambulancias del Hospital de Coronel Dorrego acudieron al lugar y trasladaron a todos los involucrados al centro de salud para su evaluación y tratamiento.

También trabajaron en el operativo Bomberos Voluntarios y personal policial, que aseguraron la zona y coordinaron el tránsito.

Durante varias horas, la calzada permaneció parcialmente obstruida, por lo que la circulación se realizó de manera asistida por un solo carril.

Investigación judicial en curso

Las autoridades iniciaron actuaciones para determinar las causas del siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 3.

La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas”, mientras se realizan peritajes y se recopilan testimonios para establecer cómo se produjo la colisión.