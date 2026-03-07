Desde las 1am del domingo, se pondrá en marcha el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, competencia que muestras cambios importantes con relación al 2025, y que tiene a Franco Colapinto como titular en el equipo Alpine.

El circuito callejero de 5.278 kilómetros recibe nuevamente la primera fecha del año del calendario. Con un total de 57 vueltas y 306.124 kilómetros por recorrer, Albert Park de Melboume, Australia; tendrá al argentino por primera vez desde el arranque con el equipo Alpine.

Luego de las tres prácticas, y una clasificación complicada para ambos pilotos de la escudería Francesa, llega la verdadera acción, con el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto partirá en el puesto 16, luego de hacer un tiempo de 1:21.270 en la Q2, a 0.769 de su compañero Pierre Gasly, quien partirá en el puesto 14.

Entre los problemas con el auto, a Alpine se le suma una sanción por parte de la FIA, ya que tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos.

La pole la hizo el británico George Russell (Mercedes) seguido con su ladero de equipo Kimi Antonelli. En segunda fila partirán Isack Hadjar de Red Bull, junto a Carles Lecrerc con Ferrari, El campeón Lando Norris sale 6to, por detrás de Oscar Piastri, ambos con McLaren. Hamilton irá en la 7ma posición.

EL debut de Cadillac será con “Checo” Pérez en el 18° y Valtteri Bottas 19°.Max Verstappen luego de su accidente, saldrá 20, por delante de Carlos Sainz y Lance Stroll.

La carrera iniciará a las 1AM del domingo, y se podrá seguir por la plataforma de Disney+, y Fox Sports.