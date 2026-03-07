Después de más de cuatro meses de ausencia, Kevin De Bruyne volvió a pisar una cancha y el Estadio Diego Armando Maradona lo recibió como a las grandes figuras. El mediocampista belga reapareció con la camiseta de Napoli en la victoria por 2-1 frente a Torino e ingresó a los 80 minutos, desatando una ovación que recorrió cada rincón del estadio napolitano.

La vuelta del belga no fue un regreso más. Desde que comenzó a calentar al costado del campo, los hinchas ya habían comenzado a palpitar el momento. Y cuando finalmente el entrenador Antonio Conte decidió mandarlo a la cancha, el estadio se vino abajo con un aplauso interminable para uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo.

La lesión que lo dejó fuera de las canchas se había producido en octubre de 2025 y de una manera inesperada: al ejecutar un penal, De Bruyne sufrió la rotura del bíceps femoral de su pierna derecha. Aquella escena generó preocupación inmediata en Napoli, que había incorporado al belga a mediados de ese mismo año como una de sus grandes apuestas para pelear en todos los frentes.

En poco tiempo, el ex Manchester City se ganó el corazón de los hinchas napolitanos. Dueño de una visión de juego privilegiada y considerado por muchos como uno de los mejores asistidores del fútbol moderno, su sociedad con Romelu Lukaku y el escocés Scott McTominay había alimentado la ilusión del equipo que venía de ser protagonista en la Serie A.

La noche en el Diego Armando Maradona también tuvo otro momento emotivo. Giovanni Simeone, que actualmente juega en Torino pero pertenece a Napoli hasta que el club turinés haga efectiva su compra en julio, fue titular y al ser reemplazado a los 67 minutos recibió el reconocimiento de los hinchas celestes, que lo despidieron con un cálido aplauso por su paso por el club.

El regreso de De Bruyne no solo es una noticia que celebra Napoli. En Bélgica también seguían de cerca su recuperación. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la vuelta a las canchas de su principal figura es una señal alentadora para los Diablos Rojos, que esperan contar con su capitán en plenitud para la próxima gran cita del fútbol internacional.