Un auto que tenía un pedido de secuestro vigente desde hace más de una década fue detectado por el sistema de cámaras de seguridad de Cipolletti y terminó secuestrado tras un rápido procedimiento policial. El vehículo fue interceptado en la vía pública por personal de la Comisaría 45°, luego de que el Centro de Monitoreo emitiera una alerta.

El episodio ocurrió cerca del mediodía de este viernes, cuando las cámaras que vigilan distintos sectores de la ciudad identificaron la circulación de un Fiat Punto cuya patente figuraba con un pedido de secuestro activo. La advertencia se generó de manera automática y fue enviada de inmediato a los operadores del sistema de vigilancia.

Con esa información, el personal del centro de monitoreo dio aviso a los efectivos que se encontraban patrullando la zona. A partir de allí se inició un operativo de búsqueda en los alrededores de la avenida Perón, uno de los sectores más transitados del norte de la ciudad.

Poco después, el vehículo fue localizado circulando en cercanías de la intersección de Perón e Illia. Los policías lograron detener la marcha del rodado sin que se produjeran incidentes ni riesgos para otros conductores.

Al momento de la identificación, el conductor —un hombre mayor de edad— presentó la documentación correspondiente. Sin embargo, al verificar los datos en el sistema oficial se confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente desde agosto de 2015, relacionado con una causa civil por una deuda prendaria vinculada al financiamiento del vehículo.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del auto y su posterior puesta a disposición de la Justicia para continuar con el trámite correspondiente. El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y el rodado fue retirado de circulación.