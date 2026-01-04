Donald Trump advirtió que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran al presidente Nicolás Maduro. "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", advirtió Trump a la revista The Atlantic en una breve entrevista telefónica.

Trump dice que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo venezolanas. La advertencia de Trump llegó tras la confirmación de Rodríguez como presidenta interina por el Tribunal Supremo y mandos militares de Venezuela.

El sábado, tras la incursión estadounidense en la capital, Caracas, Rodríguez adoptó un tono desafiante y dijo que Maduro era el único líder legítimo del país.Trump apuntó el sábado que Estados Unidos va a "dirigir" Venezuela. En la entrevista agregó que "reconstruir y cambiar de régimen —como se le quiera llamar— es mejor que lo que tienen ahora mismo".

"El país se ha ido al infierno. Es un país fallido, totalmente fallido. Es un país que es un desastre en todos los sentidos", concluyó.

Fuentes: afp, rtre

