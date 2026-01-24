El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que impondrá impuestos aduaneros de 100% a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de una asociación entre ambos países anunciada la semana pasada. El líder de la Casa Blanca indicó que el primer ministro canadiense Mark Carney "está muy equivocado" si "cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos".

"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", escribió en su plataforma Truth Social.

Canadá negoció este mes un acuerdo para reducir los aranceles a los vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos de importación a los productos agrícolas canadienses.

"China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general", expresó Trump este sábado.

Fuentes: afp/ap/reuters

