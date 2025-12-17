Tras varios idas y vueltas, el presidente Javier Milei confirmó que participará de la Cumbre del Mercosur, que se realizará el próximo sábado 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil, en un escenario marcado por la incertidumbre en torno al acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea.

Según trascendió en el entorno presidencial, el Gobierno argentino no es optimista respecto de un cierre inminente del entendimiento, que lleva más de dos décadas de negociaciones. Las principales objeciones provienen de Francia e Italia, países que mantienen reparos sobre los alcances del acuerdo, pese a las expectativas que había generado el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En este contexto, no se descarta que la definición quede postergada hasta 2026.

Desde Casa Rosada reconocen que, si bien la Argentina apoya el tratado, las resistencias internas en Europa siguen siendo un obstáculo clave. En ese marco, Milei llegará a la cumbre con un discurso enfocado en la necesidad de abrir el Mercosur al libre comercio, reducir regulaciones y permitir que los países miembros puedan avanzar en acuerdos comerciales de manera más flexible con otras naciones.

“La idea es insistir en las bondades del libre comercio y en la urgencia de modernizar el bloque”, señalaron fuentes oficiales, que anticiparon que el mandatario volverá a cuestionar los límites actuales del Mercosur para adaptarse a un mundo más competitivo.

A pesar de las diferencias ideológicas con el gobierno brasileño, Milei viajará el viernes y regresará al país una vez finalizada la cumbre, cumpliendo con una agenda breve y focalizada. La presencia del Presidente se da, además, en un momento de definiciones políticas en la región.

En paralelo, la administración libertaria busca fortalecer vínculos con gobiernos afines y evalúa la posibilidad de avanzar en una alianza informal de países de derecha, que incluiría a Chile, Bolivia, Paraguay y Perú, en sintonía con los lineamientos del expresidente estadounidense Donald Trump y una agenda común orientada al libre mercado y la desregulación económica.