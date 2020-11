El Gobierno comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa

Luego de la visita con bajo perfil de la semana pasada de la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, a Rusia, el Gobierno Nacional confirmó este lunes que adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el Coronavirus. Diez millones llegarán en diciembre y el resto en los primeros días de enero.

Las negociaciones con los funcionarios de Vladimir Putin arribaron a buen puerto, y el compuesto desarrollado por el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Gamaleya, del Ministerio de Salud de la Federación Rusa, llegará a nuestro país.

Según las estimaciones del Presidente Alberto Fernández, gracias a las dosis del antídoto que ofrece la Federación Rusa "la mitad de la población argentina estaría vacunada". Al mismo tiempo, reconoció que él mismo se inmunizará con la Sputnik V contra el nuevo coronavirus.

De todas maneras, el jefe de Estado señaló que no se vacunará antes de que el fármaco ruso esté disponible para la población argentina.

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", admitió.