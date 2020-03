"Si quiero, te mato": Respondió un concejal a una mujer

"No quiero ser tu novia, Matías", se escucha en el inicio de la charla entre el concejal de Tigre y una mujer. "Yo tampoco quiero ser tu novio", respondió el dirigente. Sin embargo, minutos después, mientras la joven grababa todo con su celular, él empezó a acercarse de una manera más violenta: "¿Tenés miedo que te cague a piñas, boluda?", y luego agregó: "No, no, no voy a caer en esa". Y luego lanza la amenaza: "Si quiero te mato".

El video fue difundido y viralizado rápidamente en las redes. En las imágenes se ve la agresión verbal seguida de amenaza por parte del concejal de Juntos por el Cambio en Tigre, Matías Casaretto, hacia una mujer.



Lo acontecido llevó a que Casaretto pida licencia psiquiátrica, según comentó al portal de noticias TN. Argumentó también que el video "está editado" y que "no muestra la realidad de las cosas". A su vez, contó que recibe amenazas me muerte a diario.