Los camioneros seguirán trabajando "para que no haya desabastecimiento"

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros anunció hoy que los chóferes de transporte de carga continuarán trabajando "para que no haya desabastecimiento", a pesar del riesgo de contagio del (COVID-19),

En un vídeo enviado a los medios, la Federación que conduce Hugo Moyano aseguró: "Los camioneros vamos a seguir trabajando aunque haya circulación de coronavirus para que no haya desabastecimiento. Quienes deban quedarse en casa en cuarentena, háganlo. No salgan. Nosotros vamos a salir para que ustedes tengan todo lo que necesiten", remarcaro y en ese sentido agregaron que: "Vamos a seguir recibiendo y entregando las cargas para que no falte nada, fundamentalmente medicamentos y alimentos".

Respecto de la salud de los camioneros, la Federación puso énfasis en los protocolos de prevención dictados por el Ministerio de Salud y la cartera de Trabajo.

"Nosotros también tenemos riesgo de contagio pero estamos tomando las medidas preventivas dispuestas por las autoridades sanitarias tanto contra el coronavirus como el dengue", sostuvo la Federación y en tono de arenga finalizan con que "los camioneros argentinos no vamos a abandonar la lucha contra este enemigo invisible. Vamos camioneros, vamos Argentina".