De Vido esperará el juicio en libertad

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido quedó hoy en libertad por una decisión del Tribunal Oral Federal 1, que decidió su excarcelación en el caso Río Turbio. A partir de ahora el ex ministro esperará en libertad el juicio oral que aún no tiene fecha.

De Vido estaba detenido con prisión domiciliaria, y con una pulsera electrónica en su casa de la localidad boanerense de Zárate desde diciembre pasado. Previamente había estado dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz. Ahora los jueces decidieron que no hay riesgos procesales .

El ex funcionario fue detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal luego de perder sus fueros como diputado nacional. Luego quedó preso en otras causas, como los cuadernos de la corrupción y la importación de Gas Natural Licuado, pero luego fue excarcelado.

En el expediente se investiga un presunto desfalco de 200 millones de pesos en la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Otro de los acusados del caso es Roberto Baratta, ex funcionario de Planificación Federal, que también estuvo preso y recuperó su libertad en diciembre pasado.

De Vido fue detenido por presuntos peligros procesales si continuaba en libertad. Entre ellos, lo que el camarista Martín Irurzun llamó las “relaciones residuales de poder” por su paso por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y su rol como diputado nacional.