Tigre recibe a Independiente Rivadavia para meterse en la pelea

Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán desde las 20 en el Estadio José Dellagiovanna, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Diego Dabove intentará mantener el nivel tras la victoria en Avellaneda ante el Racing Club, para acercarse a la pelea por la punta, contra un rival que viene de ser goleado ante Boca Juniors en Mendoza y al que enfrentará por cuartos de final de la Copa Argentina 2025.

El Matador viene de vencer, en un partido picante, a la Academia en el Cilindro con un gol de Braian Martínez de penal en el último minuto y otro de Ignacio Russo en el tiempo de descuento; resultado que lo depositó en la octava posición con siete unidades. De ganar se acercaría al líder Barracas Central y se afianzaría en la zona de playoffs.

Brian Martínez e Ignacio Russo vienen de marcar en ell triunfo ante Racing

Por su parte, la Lepra mendocina solo ganó uno de sus cinco duelos por el Clausura y viene de ser goleado como local por un Boca que llevaba una racha adversa de 12 partidos sin victorias. Donde volverán a ser titulares los cipoleños Ezequiel Centurión en la valla y Maximiliano Franco Amarfil en la mitad de la cancha.

Probables Formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Jabes Saralegui y Elías Cabrera; Sebastián Medina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villlalba y Luciano Gómez; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.

Hora de Inicio: 20.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Nazareno Arasa

Estadio: José Dellagiovanna (Victoria)