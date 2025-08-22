Abrieron las inscripciones para la disciplinas urbanas de los Juegos Evita

El Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, convoca a jóvenes de la provincia a formar parte de la selección neuquina que representará a la provincia en los Juegos Nacionales Evita 2025.

La convocatoria está dirigida a las disciplinas urbanas Freestyle, Breaking, BMX Freestyle y Skate, en las categorías comprendidas entre los años 2008 y 2012, tanto en las ramas femenina como masculina, se informó desde la Subsecretaría de Deportes.

El plazo para postularse permanecerá abierto hasta el 30 de agosto

Desde la organización se destacó la importancia de esta instancia para seguir impulsando el deporte urbano y brindar nuevas oportunidades de desarrollo a las juventudes de toda la provincia.

Las personas interesadas podrán inscribirse completando el siguiente formulario online: https://forms.gle/c4Be8ZyFfEdqxEcz6 . Para consultas relacionadas con la inscripción y la participación se podrán comunicar al 2995807693.