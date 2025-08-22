¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 22 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Hablemos de discapacidad

Millie Bobby Brown reveló que perdió la audición en un oído y nunca dejó que eso frene su pasión

La joven actriz de 13 años, protagonista de Stranger Things, confesó que su discapacidad auditiva no le impidió perseguir sus sueños en la actuación y otras actividades que ama.

Por Redacción

Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 16:08
PUBLICIDAD
Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, la estrella juvenil que cautiva a audiencias con su papel en Stranger Things, sorprendió a sus seguidores al compartir un aspecto poco conocido de su vida personal. A sus 13 años, la actriz reveló que nació con un problema grave de audición en uno de sus oídos, situación que finalmente derivó en la pérdida total de la capacidad auditiva en ese lado.

A pesar de este desafío, Millie nunca permitió que su discapacidad detuviera su determinación ni su entusiasmo por la actuación y otras pasiones. En sus propias palabras, "Sé que parece una locura, pero cuando encuentro algo que me gusta y que quiero hacer, nadie puede pararme. Si no sé coser y mi pasión es realmente coser, voy a aprender. Lo mismo con la interpretación. Y aquí estoy".

Con esta declaración, la actriz busca transmitir un mensaje de superación y motivación para quienes enfrentan dificultades similares. Expresó que no es necesario ser perfecto en lo que uno hace para disfrutarlo: "Empiezo a cantar y, si sueno mal o desafino, no me importa, porque estoy haciendo una de las cosas que más me gustan. No hace falta que seas bueno cantando. Tampoco tienes por qué ser bueno bailando o actuando. Si te gusta hacerlo, si realmente te diviertes haciéndolo, entonces hazlo. Nadie debería detenerte".

Esta revelación se produce en un momento clave para Millie, tras el estreno de la segunda temporada de Stranger Things, serie que la ha consolidado como una figura destacada en la actuación juvenil a nivel mundial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD