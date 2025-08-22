Barracas Central intentará mantener la punta ante Defensa y Justicia

Barracas Central y Defensa y Justicia jugarán desde las 15.30 en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El equipo que dirige Rubén Darío Insua buscará seguir en lo alto de la tabla y sumarse a la lucha por clasificar a la Libertadores, mientras que el conjunto de Florencio Varela tratará de arrebatarle el primer lugar

El Guapo es puntero de la zona A con diez unidades, una más que sus escoltas Estudiantes de La Plata y Huracán, Se ubica sexto en la tabla anual a tres puntos de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los concentrados del "Guapo"

Por su parte, los dirigidos por Mariano Soso solamente perdieron un partido en el Clausura. De ganar, se convertirían en líderes con once unidades, desplazando a su rival al segundo puesto, a falta de los demás partidos de la fecha.

El plantel del Halcón de Varela

Probables Formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aaron Molinas; Agustín Hausch; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Hora de Inicio: 15.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia