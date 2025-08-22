Fentanilo contaminado: declaró Ariel García Furfaro ante la Justicia

El empresario Ariel García Furfaro concluyó su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado que provocó la muerte de 96 pacientes.

El propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., está detenido junto a otros directivos, accionistas y responsables técnicos de las empresas. Todos están imputados bajo el Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión por envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales cuando estos hechos derivan en muertes.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, quien fue detenido este jueves junto a directivos del laboratorio, "pudo decir todo lo que quería decir". Por su parte, Nilda Furfaro, la madre de Ariel, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria luego de que su defensa solicite su excarcelación.

Antecedentes penales y causas en curso

No es la primera vez que García Furfaro enfrenta a la Justicia. En 2002 fue condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa contra un empleado de su restaurante, a quien roció con alcohol y prendió fuego.

Tras recuperar la libertad, se dedicó a la industria farmacéutica y pasó a controlar varios laboratorios y droguerías, entre ellos HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.

Además de esta causa, el empresario se encuentra procesado por contrabando agravado, luego de que en 2022 declarara ante la Aduana la importación de maquinaria por 5 millones de dólares, cuando la operación habría sido de solo 500 mil.

Situación procesal y próximos pasos

La defensa de García Furfaro solicitó la excarcelación para algunos de los detenidos, y en el caso de Nilda Furfaro, se otorgó la prisión domiciliaria provisoria hasta que se defina su situación.

El juez Kreplak continuará en los próximos días con las indagatorias a los imputados, quienes podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión si se los encuentra responsables.