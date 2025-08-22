Cambió la fecha de la charla de Gastón Pauls sobre adicciones: ¿cuándo es?

La charla de prevención de adicciones a cargo del actor Gastón Pauls fue reprogramada para este sábado 23 a las 20 en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén. El evento es impulsado por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, a través de la secretaría de Juventudes y Diversidad.

Será la primera de tres presentaciones en la provincia. Tras su paso por Neuquén capital, Pauls se presentará el 27 de agosto en el polideportivo “Javier Carriqueo” de San Martín de los Andes y el 28 en el gimnasio IMA de Junín de los Andes. En todos los encuentros, la entrada será libre y gratuita, con acompañamiento de los municipios locales.

La iniciativa está enmarcada en programas de prevención que impulsa la subsecretaría de Juventudes, orientados a reducir situaciones complejas vinculadas al consumo problemático, el suicidio y las violencias autoinfligidas, además de promover la salud integral de los jóvenes en toda la provincia.

La propuesta educativa es parte del trabajo que realiza la ONG Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA), que Pauls lidera desde 2004. Este espacio desarrolla contenidos de prevención, fomenta la inclusión del tejido social expuesto al consumo y promueve actividades artísticas como forma de acompañamiento y contención comunitaria.