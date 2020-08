Aumento a jubilados será "por encima de la inflación"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó hoy que el Gobierno dará un aumento en septiembre próximo a las jubilaciones a través de un decreto, y agregó que los incrementos a este sector "fueron siempre por encima de la inflación".



"Cuánto va a ser el aumento todavía se está definiendo. Va a ser por decreto porque todavía no hemos llegado a determinar una fórmula con la comisión en la Cámara de Diputados", señaló Cafiero en declaraciones a La Red.



El funcionario sostuvo que "hasta acá, los aumentos siempre fueron por encima de la inflación" y detalló que "la del primer semestre fue un poco menos de 14% y el aumento de la mínima fue de 19%".



Cafiero recordó que "los jubilados de la mínima llegan al 80% de los jubilados en la Argentina".



"Los jubilados pueden estar seguros que este Gobierno no es un gobierno que no los esté mirando ni los esté escuchando", concluyó.



El último aumento de las jubilaciones fue en junio, también a través de un decreto, que incrementó el haber mínimo en un 6,12% y lo llevó a $ 18.864 mensuales.