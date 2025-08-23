Boca recibe a Banfield con la necesidad de seguir escalando

Luego del categórico triunfo en Mendoza por 3 a 0 ante Independiente Rivadavia, Boca Juniors recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, en el encuentro que se jugará este domingo desde las 18:15, en La Bombonera de Buenos Aires.





El cotejo entre el Xeneize y El Taladro será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7, Las Palmas 96.1, Mitre Patagonia 90.5 y la cadena de radios distribuidas en las provincias de Río Negro y Neuquén desde las 18.

El Xeneize busca mantener la confianza tras su primer triunfo del semestre, una victoria que puso fin a una racha adversa e histórica de doce partidos sin ganar. Con el objetivo de afianzar el buen momento, Miguel Ángel Russo tiene la intención de seguir con el clásico esquema 4-4-2. Para ello, mantendrá a la mayoría de los jugadores que consiguieron la victoria.

La única incógnita de Russo se encuentra en el mediocampo. Mientras Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes formarán el doble cinco y Brian Aguirre se desempeñará por el carril derecho, la duda está en el sector izquierdo. El bajo rendimiento de Carlos Palacios y el positivo desempeño de Alan Velasco en el último partido podrían llevar a que el ex Independiente se gane un lugar en el equipo titular.

Actualmente, Boca se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo, que es el último clasificado a los octavos de final.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto del mismo grupo, con solo un punto más que Boca. En su último partido. La situación del Taladro en la tabla anual es más delicada. De los 30 equipos del fútbol argentino, ocupa el puesto 25°, a solo tres puntos de la zona de descenso.

Probables Formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Hora de Inicio: 18.15

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.