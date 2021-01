Seguirá la temporada...pero "extremando cuidados"

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, insistió hoy en la necesidad de "extremar los cuidados para que podamos seguir teniendo temporada de verano" y ratificó que no es la intención del Gobierno nacional "suspenderla" ya que representa una importante reactivación económica para la industria del turismo.



Según el reporte turístico de hoy, hay 1.600.000 argentinos que obtuvieron el Certificado Cuidar Verano y se están de vacaciones en este momento en los distintos destinos del país.



Lammens participó ayer de la conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en la que se anunció la delegación a las provincias de la potestad de implementar restricciones en la circulación y actividad nocturna, para bajar la curva de contagios.



"Estas medidas son para que no tengamos que suspender la temporada de verano que, para la economía nacional y regional, es muy importante por el movimiento y la generación de empleo que impulsa", dijo el titular de la cartera de Turismo.



"Nunca se pensó en suspender la temporada, no estamos imaginando esa alternativa, pero sí estamos tomando medidas, ya que no podemos permitir el incremento de casos y que se tire por la borda el esfuerzo de todo este tiempo", dijo el funcionario



Para Lammens, con las nuevas medidas, "la semana próxima debería empezar a mostrar que los números se estabilizan y haya una baja de la curva" de contagios.



El ministro recordó que el turismo "está en una situación muy compleja porque estuvo todo el año pasado a facturación 0, por eso todos los incentivos que hemos propuesto desde el Gobierno, con más de 60.000 millones de pesos para sostener al sector, y unos 5.000 millones en el programa Previaje".



De todas maneras, el funcionario calificó a la actual temporada de verano como "rara", porque aunque hay mucha gente viajando por la Argentina, también es verdad que "la pandemia ha hecho que muchos cambien sus hábitos y por ahí no decidan alojarse en hoteles por miedo a los espacios comunes".