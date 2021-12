Crimen de Lucas: "Sos un villero, hay que pegarte un tiro"

"Ah, sos un villero también, a vos hay que pegarte un tiro de verdad", dijo uno de los policías acusados por el crimen de Lucas González, asesinado el pasado 17 de noviembre en el barrio porteño de Barracas.

La fiscalía aseguró que los tres efectivos que dispararon hacia los cuatro adolescentes funcionaron como "una patota de civil, bajo el velo de supuestos policías de la Ciudad", al pedir que sean procesados con prisión preventiva por homicidio cuádruplemente agravado.

A esa descripción, el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, agregó que los efectivos Juan José Nieva, Fabian López y Gabriel Isassi demostraron "desmesura y desprecio por la vida".



Para fundamentar su requerimiento ante el juez Martín Del Viso, el fiscal detalló en su escrito de 21 páginas, al que accedió Télam, las siete pruebas fundamentales que logró producir en los primeros 15 días en los que tomó a su cargo la instrucción del caso. La primera son las indagatorias de los tres acusados, todos policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, ahora imputados y detenidos.



Isassi, López y Nieva dijeron que ese día realizaban una investigación de campo en una causa por narcotráfico y que creyeron que los jóvenes podían ser delincuentes, ya que -según sus versiones- exhibieron un arma y no detuvieron la marcha de su auto. "Resulta ser una mera excusa sin sentido, tendiente a mejorar sus complicadas situaciones procesales", consideró el fiscal al detallar que "la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad".



"Los imputados interceptaron al vehículo de las víctimas con el rodado marca Nissan Tiida, del que descendieron armados y, pese a la corta distancia y no habiendo recibido ningún tipo de agresión por parte de las víctimas, efectuaron una cantidad significativa de disparos contra las zonas vitales de éstas", indicó el dictamen.

Con información de Télam.