El gobierno no descarta una tercera ola de Coronavirus

Argentina superó este viernes las 80 mil muertes por coronavirus. La segunda ola sigue azotando al país, y según el secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, es probable que haya una tercera ola de contagios de covid-19.

“Estamos viviendo un momento de tensión, pero ya estamos viendo los efectos de las vacunas. En algún momento se va a dar una caída en la cantidad de internados graves y en las muertes. Es de esperar que esto ocurra, más allá de la máxima tensión que estamos viviendo”, manifestó el funcionario que depende de Carla Vizzotti, en una entrevista a un medio bonaerense.

Además indicó que: “Hubo países limítrofes que se mencionaban como exitosos, pero después terminaron con situaciones peores a la nuestra. Los países más ricos han conseguido más vacunas. No obstante, la Argentina está bien rankeada respecto a la obtención de vacunas".

Con respecto a la posibilidad de una tercera ola, mencionó: “Que exista una tercera ola o no, no es el problema. Es probable que haya una tercera ola. El problema es la magnitud que tenga”. Sobre una posible fecha, comentó: "No nos gusta aventurar fechas".

“La ola actual prácticamente está poniendo en jaque el sistema de salud. Las restricciones han tenido efecto. Se ha logrado que los casos no crezcan fuertemente", completó.

Medina también se refirió a las negociaciones que el estado nacional mantiene con los distintos laboratorios y con Pfizer dijo: “Nunca se perdió el diálogo con Pfizer. Negociamos con todos los laboratorios y buscamos la transferencia de tecnología: esto se logró con la vacuna de AstraZeneca. Las vacunas que produzcamos no solo serán para Argentina, sino para el resto de Latinoamérica. La producción de vacunas es importante también en términos económicos porque permite la sustitución de importaciones”.