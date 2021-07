Los controles de Migraciones "son como allanamientos"

Con el objetivo de evitar el ingreso de la cepa Delta, el gobierno ordenó endurecer los controles domiciliarios a los argentinos que regresan del exterior y deben cumplir con siete días de aislamiento. Sin embargo el exceso en la metodología ya despertó críticas de viajeros que padecen una especie de "allanamiento" varias veces durante la semana.

Además de criticarse los métodos cuasi abusivos de presentarse con un amplio despliegue de personal , que incomoda a los ingresantes, haciéndolos parecer "delincuentes", se esgrime que la Dirección de Migraciones tiene la potestad otorgada por ley solamente de controlar el ingreso y egreso al país, y hacer seguimiento de los ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, y en nombre de los DNU del gobierno que todo lo justifican, están siendo acusados de avasallar derechos por orden del ministerio de Seguridad.

Según el constitucionalista Daniel Sabsay “todas esas restricciones son inconstitucionalidades porque se basan en DNU y deberían ser realizados a través de leyes, no de decretos. Pero además, son totalmente desproporcionadas. ¿Qué proporción puede existir entre semejantes vejaciones, so pretexto de proteger la salud física? La salud es psíquica, también, y esto produce traumas. Lo que hacen son una intimidación y una irrupción sobre un domicilio privado, no guarda proporción y es un avance sobre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona humana. Hay un principio de menor lescividad que ha sido trabajado en la Corte de Derechos Humanos que establece que toda vez que se decide la restricción a un derecho, debe justificarse que es la menos lesciva al derecho que se está limitando. Y en este caso, más lesciva no puede ser" señaló.

Desde el gobierno sostienen que este tipo de operativos se realizan desde marzo del 2020, pero que en las últimas dos semanas se intensificaron para evitar contagios. Agregan que han podido constatar que muchos incumplen con la permanencia en sus domicilios y generan riesgo de contagio, porque "al ingresar traen PCR negativo, pero luego de algunos días dan positivo".