Fuerte crecimiento de contagios: hubo más de 81 mil

Un récord absoluto en Argentina para un sólo día de contagios reportó el ministerio de Salud, confirmando 81.219 casos de Covid-19, pero solamente 49 fallecimiento en las últimas 24 horas.

Sin ninguna duda el efecto de las vacunas hace que la gravedad de los casos no sean extremos, y que las nuevas variantes estén afectando con mayor severidad a quienes no se inocularon, no completaron esquemas o tienen otras patologías de base.

La circulación comunitaria confirmada hoy, de la variante Ómicron, incide directamente en el crecimiento exponencial de contagios, dado que es de fácil transmisión, pero de baja letalidad y gravedad, lo que se ve reflejado en la cantidad de internaciones y muertes.

Hace exactamente un mes los casos eran 1600. Hoy se incrementaron en un 3000 por ciento, con las variantes Delta y Ómicron circulando y una temporada de verano a pleno en los centros turísticos, además de las fiestas recientemente celebradas que propiciaron las reuniones.

La certeza de que Ómicron se detecta con mayor certeza a partir del séptimo día, posibilita que infectados asintomáticos circulen transportando el virus y contagiando sin saberlo. Además, según indicaron algunos científicos, el tiempo de exposición con un portador es mucho menor al de otras cepas, por lo que los contagios ocurren en segundos.

La tasa de positividad continúa subiendo y fue del 52,44 por ciento, casi cinco veces más del 10 por ciento recomendado por la OMS. De ayer a hoy se realizaron 154.853 testeos , hay 1.218 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva, pero la ocupación de camas en terapia intensiva en el país sigue siendo baja: 35,9 por ciento.

De los 81.210 casos reportados hoy, 29.485 corresponden a la provincia de Buenos Aires Buenos Aires, lo que representa el 36 por ciento de los casos. En la Ciudad de Buenos Aires se anunciaron 11.142; en Catamarca 806; en Chaco 1.272; en Chubut 560; en Corrientes 504; en Córdoba 12.363; en Entre Ríos 1.249; en Formosa 384; en Jujuy 884; en La Pampa 974; en La Rioja 173; en Mendoza 2.340; en Misiones 232; en Neuquén 1.330; en Río Negro 886; en Salta 1.790; en San Juan 1.655; en San Luis 724; en Santa Cruz 1.121; en Santa Fe 7.402; en Santiago del Estero 1.557; en Tierra del Fuego 310 y en Tucumán 2.067.