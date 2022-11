Cristina recusará a la jueza que investiga el atentado en su contra

A las 8 de la mañana la Vicepresidenta de la Nación compartió en su cuenta de Twitter un video de poco más de 3 minutos detallando los motivos del pedido de recusación. En este se puede escuchar a la periodista Julia Mengolini narrando lo sucedido desde el día de intento de asesinato en septiembre de este año.

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

El video empieza con: “El 1º de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15cm de su cara, pero la bala no salió.". Aunque la pregunta central que plantea en el video es: ¿Quién está detrás del intento de asesinato? Ya que para la ex presidenta, hay más que un grupo de jóvenes descontentos con la realidad social, y el principal actor que señala Cristina es Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad Interior durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri y actual diputado por Juntos Por el Cambio.

“Cuando la maten voy a estar camino a la costa” es la frase que un testigo declaró haber escuchado de la boca del diputado nacional mientras estaba en compañía de dos de sus asesoras parlamentarias en el reconocido bar “Casablanca” de la Capital Federal.

Sobre el final del video, la vicepresidenta destaca que el diputado neuquino Francisco Sánchez, dos días antes del atentado, publicó en sus redes un pedido de pena de muerte para ella.