Fuerte mensaje contra las denuncias falsas y el impedimento de contacto

La abogada y actriz argentina Nicole González, también conocida como la "Rubia Peronista", grabó un fuerte mensaje en sus redes sobre una temática de la que poco se habla, pero que día a día impide el contacto entre padres e hijos, como es la de las falsas denuncias, poco investigadas y que generan un perjuicio importantísimo en los derechos de los niños.

La influencer trans tomó la voz y dijo "me calenté, además de abogada saben que soy actriz y trato de hacerlos reír pero esto me tiene tan podrida..."

"En este país las leyes tienen que cambiar. Como abogada no entiendo la desprotección que tienen los padres en el derecho de Familia" comenzó y aseguró: "No puede ser que por denuncias falsas de mujeres que toman a sus hijos como trofeos de guerra, despechadas porque el hombre no decidió seguir la relación, o por lo que fuera, pero no se hacen las investigaciones pertinentes para saber si ese es un buen padre o no. Y -por las dudas- los padres están sin ver a sus hijos por meses, años"

Para cerrar, la abogada dijo: "Las leyes tienen que cambiar y los hombres tienen que ser protegidos porque acá se trata del interés superior del niño y la niña el que hay que respetar, de poder ver a su padre y a su madre: ninguno de los dos es más que el otro".