Comenzó a regir el nuevo acuerdo de precios de la carne

El acuerdo con frigoríficos y supermercados para darle continuidad al programa Cortes Cuidados comenzó a regir a partir de este lunes, estará vigente durante todo 2022 e involucra la comercialización de siete de los principales cortes de carne vacuna a precios acordados y accesibles en todo el país.



El programa incluye los cortes más representativos del consumo de las y los argentinos con opciones para la parrilla, para el consumo diario, como milanesas, y para cocción a la olla.



El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aseguró esta mañana en declaraciones radiales que los cortes de carne del acuerdo se ofrecen "a precios un 24% en promedio más bajo que los de mercado" y no son parte de "una canasta de asistencia social sino compatible con el consumo del argentino medio". En ese sentido, Feletti expresó que "la canasta va a lograr lo que estamos buscando, que es aparear ingresos con precios, es decir, bajar el peso de los alimentos en el salario promedio", afirmó el secretario.



Además, confirmó que "la canasta está funcionando" y que fueron acordadas "12.000 toneladas por mes de carne en las grandes cadenas de supermercados". Sin embargo, explicó que existe "tensión en cuanto al abastecimiento, porque hay mucho enfrentamiento con la canasta", e incluso aseguró que hay "empresas que acuerdan pero después discuten o no cumplen".



El secretario comentó también que en la temporada de fiestas de fin de año "se vendieron 7 millones de kilos de carne vacuna, lo que demuestra que hay demanda", y destacó que los cortes de carne del acuerdo se ofrecen "a precios un 24% en promedio más bajo que los de mercado".



Además, contextualizó que "la inflación de productos frescos es inflación internacional". Por lo tanto, subrayó, "es necesario que haya instrumentos regulatorios, como ser cupos de exportación, fideicomisos", y puntualizó que "no puede pasar que terminemos comiendo lo que quiera la Mesa de Enlace".

Con información de Télam.