Banco Nación busca empleados para ganar $160.000 por mes o más

En un escenario de falta de trabajo, inflación creciente, y búsqueda de nuevos rumbos, buenas son las oportunidades que van apareciendo. Como las que publicó en las últimas horas el Banco de la Nación Argentina, que intenta reclutar a nuevos talentos para cubrir áreas relacionadas al desarrollo tecnológico, y publicó una serie de vacantes en su página web.

Actualmente, cuenta con una docena de cargos a cubrir como el de Analista de Seguridad Junior y Senior, Administrador de Seguridad Mainframe, Gestión de Incidentes de Ciberseguridad, Gestión de Identidades, Analista Antifraude Informático.

También se necesita Arquitecto Nube, Arquitecto de Aplicaciones, Analista de Innovación, Responsable Gestión del Talento y Cambio Cultural en IT, Desarrollador JAVA +, Desarrollador .NET +.

A continuación, la lista completa con el detalle de las categorías, las competencias y habilidades requeridas, las tareas a cumplir en cada cargo, la remuneración de algunos puestos y el paso a paso para inscribirse.

1 Analista de Seguridad

Categoría: Junior

Competencias / Habilidades: Ser graduado o estudiante de Ingeniería/Licenciatura en Informática, Sistemas o carreras afines. Certificaciones CCNA, CISSP y CEH serán un plus. Haberse desempeñado dentro del rubro Banca/Financiera será un plus. Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. Habilidades valoradas: Autonomía. Proactividad. Creatividad. Buen manejo de relaciones interpersonales. Orientación al resultado. Capacidad para trabajar en equipo. Conocimientos básicos de sistemas operativos, bases de datos, firewalls, IPS, scripting, SIEM y soluciones de ciberseguridad.

Tareas: Operar soluciones de seguridad. Desarrollar estándares y procedimientos de operación de seguridad. Definir e implementar mecanismos de control. Participar en las definiciones de seguridad de proyectos tecnológicos.

2 Analista de Seguridad

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Ser graduado de Ingeniería/Licenciatura en Informática, Sistemas o carreras afines. Certificaciones CISM, CISSP e ISO 27001 serán un plus. Posgrados y maestrías en seguridad serán un plus. Haberse desempeñado dentro del rubro Banca/Financiera será un plus. Experiencia mínima de 5 años en puestos similares. Habilidades valoradas: Autonomía. Proactividad. Creatividad. Buen manejo de relaciones interpersonales. Orientación al resultado. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad de resolución de problemas. Orientación a la mejora continua. Excelente comunicación oral y escrita. Capacidad para gestionar múltiples proyectos y asignaciones en simultáneo. Conocimientos avanzados en gestión y operación de seguridad.

Tareas: Análisis de requerimientos. Planificar las actividades y recursos de los proyectos tecnológicos. Participar en las reuniones de coordinación de proyectos con otras áreas y/o entidades externas. Realizar el seguimiento y control periódico de la ejecución de los proyectos asignados, a fin de informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso. Elaboración de informes técnicos y de gestión de seguridad. Gestionar la seguridad de la infraestructura tecnológica del Banco. Liderar proyectos propios de la unidad Seguridad de la Información. Participar en procesos de auditorías internas y externas.

3 Administrador de Seguridad Mainframe

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Ser graduado o estudiante de Ingeniería/Licenciatura en Informática, Sistemas o carreras afines. Haberse desempeñado dentro del rubro Banca/Financiera será un plus. Experiencia mínima de 5 años en puestos similares. Habilidades valoradas: Autonomía. Proactividad. Creatividad. Buen manejo de relaciones interpersonales. Orientación al resultado. Capacidad para trabajar en equipo. Conocimientos avanzados de sistema operativo zOS, ISPF, CICS, RACF y zSecure.

Tareas: Operar soluciones de seguridad de Mainframe. Desarrollar estándares y procedimientos de operación de seguridad. Definir e implementar mecanismos de control. Elaborar informes técnicos y de gestión de seguridad. Liderar proyectos de Seguridad de la Información. Participar en procesos de auditorías internas y externas.

4 Gestión de Incidentes de Ciberseguridad

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Ser estudiante o graduado de Ingeniería/Licenciatura en Informática, Sistemas o carreras afines. Haberse desempeñado dentro del rubro Banca/Financiera será un plus. Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Habilidades valoradas: Autonomía. Proactividad. Creatividad. Buen manejo de relaciones interpersonales. Orientación al resultado. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad de resolución de problemas. Orientación a la mejora continua. Excelente comunicación oral y escrita. Conocimientos de Sistemas operativos: Windows, Linux, AIX, z/OS (deseable), Análisis de logs y eventos de seguridad, Sistemas de prevención de intrusiones, Firewalls, WAF, Technologías SIEM y SOAR (deseable), Ethical hacking, Vulnerability assessment, Forense informática, Criptografía y Ofuscación, Python, powershell, shell scripting (deseable), Herramientas de protección contra código malicioso en perímetro, puestos y servidores.

Tareas: Llevar a cabo análisis en profundidad de brechas de seguridad para rastrear actividades asociadas con amenazas avanzadas / Realizar investigaciones y escalar las amenazas o incidentes de seguridad complejos o de alta gravedad / Mentor de analistas de seguridad / Trabajar con tecnologías SIEM proponiendo y refinando reglas de correlación / Desarrollo de playbooks y su aplicación en herramientas SOAR / Crear y desarrollar procesos y procedimientos de SOC trabajando con analistas de distintos niveles / Coordinación de equipos de trabajo / Disponibilidad horaria para atender eventuales incidentes

5 Gestión de Identidades

Categoría: Junior

Competencias / Habilidades: Ser estudiante o graduado de Ingeniería/Licenciatura en Informática, Sistemas o carreras afines. Haberse desempeñado en puestos similares será un plus. Habilidades valoradas: Autonomía. Proactividad. Creatividad. Buen manejo de relaciones interpersonales. Orientación al resultado. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad de resolucio´n de problemas. Orientacio´n a la mejora continua. Excelente comunicación oral y escrita. Predisposición al autoaprendizaje. Habilidad para resolver problemas.

Tareas: Aprovisionamiento de credenciales de acceso a los sistemas informáticos. Crear y mantener documentación técnica. Aplicar habilidades de resolución de problemas en incidentes de acceso de usuarios dentro de los acuerdos de nivel de servicio definidos. Interactuar con clientes internos y los miembros del equipo de trabajo en forma ágil. Desarrollo de scripts y soluciones básicas para automatizar la administración de sistemas. (deseable) / Disponibilidad horaria para atender eventuales tareas planificadas o urgentes fuera del horario habitual.

6 Analista Antifraude Informático

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Ser estudiante o graduado en Sistemas, Administración de Empresas, Actuario o carreras afines de formación bancaria. Haberse desempeñado dentro del rubro Banca/Financiera. Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Habilidades valoradas: Autonomía. Proactividad. Creatividad. Buen manejo de relaciones interpersonales. Orientación al resultado. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad de resolución de problemas. Orientación a la mejora continua. Excelente comunicación oral y escrita. Experiencia en operación de sistemas antifraude (deseable), Análisis de logs y eventos transaccionales, Conocimiento de ciencia de datos y herramientas de explotación y análisis. Experiencia en Python y/o R (deseable).

Tareas: Relevar y monitorear las reglas comerciales y los canales electrónicos con objeto de detectar oportunidades que permitan mitigar el riesgo tecnológico en canales electrónicos. Identificar y comunicar proactivamente patrones y tendencias de fraude, Realizar análisis de riesgos que permitan identificar posibles situaciones de fraude o debilidades en las configuraciones o circuitos de uso de los canales. Trabajar junto a otros equipos de la organización para lograr sinergia en una visión integral antifraude.

7 Arquitecto Nube

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Conocimiento en arquitectura nube, pública y privada, híbridas, así como también en aplicaciones nube, nativas y tradicionales, para modernizar.

Probada experiencia en migración de cargas tradicionales a nube y/o en generar cargas desde cero.

Conocimientos de seguridad informática y ciberseguridad, tanto para nube como on-premise.

Se valorará contar con conocimientos en VMWare, MS Hyper-V y Citrix/Horizon VDI.

Buena comunicación oral y escrita; capacidad para brindar y solicitar soporte en soluciones.

Tareas: Participar en tareas de diseño y planificación de arquitecturas a nivel empresarial de adopción de nube, en todas las posibles variedades y teniendo en cuenta una base de infraestructura basada en on-premise. Adicionalmente aportar experiencia sobre aspectos de ciberseguridad para el cumplimiento de normativas y regulaciones, mejores prácticas para la administración y gestión de los ambientes en nube, híbridos, on-premise.

Trabajar bajo un esquema de equipo ágil, colaborativo y orientado a negocio.

8 Arquitecto de Aplicaciones

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Experiencia en diseño y desarrollo de sistemas tales como desktop, host, web tradicionales, progressive web app, single page applications y mobile híbridas.

Conocimientos en C#, TypeScript, JavaScript, Java, SQL, HTML, CSS, Python, Bash, NET CORE, ASP.NET, EntityFramework, React, Ionic, jQuery, JSF, PrimeFaces, JasperReports, Hibernate Cobol/CICS ADABAS/Natural RDBMS (SQL Server,OracleDB, PostgreSQL.VCS: Subversion, Git Cloud Technologies: CNCF Ecosystem), Docker, Kubernetes, CI/CD. DevOps.SysAdmin Tasks y Networking Basics.

Se valorará una actitud proactiva y el aporte de nuevas ideas para implementar diseños y perspectivas originales en la construcción de soluciones que garanticen un mejor desempeño, flexibilidad, robustez y aprovechamiento de los recursos; capacidad de integración para potenciar soluciones y brindar propuestas de valor.

Tareas: Definir los lineamientos para el módulo de arquitectura y diseño, subdividiendo aplicaciones complejas en componentes menores. Brindar coaching y mentoring técnico a los equipos de desarrollo ayudando a su evolución profesional. Definir y revisar estándares y normas aplicables al diseño y la construcción de software. Seguimiento de desarrollo, implementaciones y cambios de arquitectura. Asegurar la calidad definiendo métricas de performance de la aplicación. Dominar la arquitectura de software, metodología de componentes y su interacción.

9 Analista de Innovación

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Ser graduado o estudiante de las carreras de Ingeniería en Informática, Licenciatura en Análisis de Sistemas o Licenciatura en Administración de Empresas, con orientación en tecnología.

Contar con probada experiencia en áreas de evaluación y análisis de tecnologías, así también como en utilización de metodologías ágiles de trabajo y Design Thinking, bajo el método Kanban.

Conocimientos y manejo de nuevas tecnologías aplicadas a la industria financiera, junto con conocimientos de banca 3.0, digital banking y transformación digital. Poseer buen nivel de inglés oral y escrito.

Se valorará disponer de conocimiento y pensamiento analítico para evaluar proveedores de tecnología, realizar informes comparativos respecto funcionalidades y relación de costos; así como también una buena comunicación, relaciones interpersonales, proactividad y capacidad para trabajar en equipo.

Tareas: Asistir, planificar y diseñar soluciones tecnológicas para resolver requerimientos del negocio dentro de un equipo de trabajo colaborativo. Realizar informes de análisis y reportes de avance. Desarrollar y ejecutar pruebas piloto o de prototipos de la tecnología seleccionada, hasta su implementación.

10 Responsable Gestión del Talento y Cambio Cultural en IT

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Ser graduado de Licenciatura en Recursos Humanos, Licenciatura en Psicología o afines.

Probada experiencia (7 años o más) en gestión de personas en equipos de tecnología, gestión del cambio y transformación digital.

Conocimientos de metodologías ágiles, selección de perfiles IT, identidad digital y legislación laboral.

Buen dominio de Google Drive, herramientas colaborativas (JIRA), redes sociales, paquete Office

y People Soft. Poseer cursos de postgrado y buen dominio de inglés oral y escrito serán un plus.

Tareas: Promover una nueva cultura organizacional e impulsar los procesos de transformación digital mediante acciones que promuevan nuevos valores objetivo y construyan un clima de trabajo estimulante y gratificante, que favorezca una comunicación abierta y clara.

Orientar a los colaboradores de Tecnología en la adecuada utilización de las políticas, procesos y herramientas del área, haciendo foco en la comunicación y retroalimentación permanente como una forma de mejora constante.

Promover la adquisición de una cultura ágil en los líderes y equipos de trabajo.

Gestionar el proceso de atracción de talentos IT y selección acorde a las necesidades de Tecnología.

Definir los perfiles IT por competencias y los trayectos formativos por posición y sector.

Identificar las necesidades de formación de las unidades de negocio y las necesidades individuales de coaching ejecutivo, brindando soporte y guía a los líderes en temas de cambio organizacional y cultural.

Diseñar estrategias y plan de comunicación interna y efectiva, así como también definir métricas.

Trabajar mancomunadamente con socios estratégicos externos.

11 Desarrollador JAVA +

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Especialista en Java, (con experiencia mínima de 3 años), estudiante o graduado en sistemas o afines. Serán valorados los conocimientos técnicos en JAVA SE Y J2EEE, Spring, Hibernate / JPA y SQL, Maven, Github o TFS, JUnit, Selenium, Linux, Contenedores / Kubernetes / OpenShift, WebServices, JAX-WS, REST APIs.

Tareas: Participar en la resolución de desafíos tecnológicos, a través de un enfoque innovador donde la experimentación y el crecimiento serán la clave.

12 Desarrollador NET +

Categoría: Senior

Competencias / Habilidades: Especialistas en .NET (con experiencia mínima de 3 años), estudiantes o graduados en sistemas o afines.Serán valorados los conocimientos en .Net Framework, Net Core / .Net 5+, ASP.NET MVC, Entity Framework / Dapper y SQL, Nuget, Github o TFS, NUnit, Selenium, Contenedores / Kubernetes / OpenShift.

Tareas: Participar en la resolución de desafíos tecnológicos, a través de un enfoque innovador donde la experimentación y el crecimiento serán la clave.

¿Cómo postularse y cuánto se gana?

Según el sitio Glassdoor, que recopila información de ex y actuales empleados de diferentes empresas, el sueldo promedio nacional de un Desarrollador Java es de $ 161.442, mientras que el de un Desarrollador NET varía entre $ 86.126 y $ 159.763.

Quienes deseen aplicar a alguna de las vacantes mencionadas, deberán ingresar al siguiente enlace, elegir el puesto a cubrir y seleccionar la opción “Postulate” que los redireccionará a una página para cargar sus datos personales y adjuntar el CV.