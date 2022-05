¿Qué implica la suba del mínimo no imponible?

Sergio Massa, elevó un pedido hacia el Ministerio de Economía para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

La 'guerra contra la inflación' que anunció el propio presidente argentino Alberto Fernández sigue generando muchos cambios económicos que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores. En los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, elevó un pedido hacia el Ministerio de Economía para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias con el objetivo de que la inflación no siga ganando terreno.

"La cura para la inflación se trata con un programa de estabilización económica. Hace nueve años que la inflación anual de Argentina es por encima del 20 por ciento, eso significa que se generó porque se agrandó el estado. No se puede crecer cuando el estado es más grande de la riqueza que genera la economía. Argentina tiene gastos de país europeo, pero genera lo mismo que un país africano", afirmó el economista Juan Morales en La Primera Mañana.

"Es fundamental que el sector político tome medidas para que la inflación no se meta de lleno en los bolsillos de la gente. Una de estas medidas es la suba del mínimo no imponible de ganancias", agregó Morales en AM550.

Desde el Gobierno Nacional ya confirmaron que el pedido de Sergio Massa de aumentar la suba del mínimo no imponible tendrá una respuesta positiva en mayo o en junio. El número de los trabajadores en relación de dependencia que tributan ganancias será a partir de los 265 mil pesos en algunas semanas y no en enero del año próximo, tal como se había planteado. Sin embargo, la inflación no cede terreno y las medidas económicas se tienen que adaptar a esta situación.