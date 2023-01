Cuatro hermanitos murieron en un derrumbre y culpan al padre

El trágico episodio ocurrió hace dos semanas en la localidad bonaerense de El Jaguel. Cuatro niños, entre 4 y 10 años de edad, perdieron la vida luego de que el techo de su casa se les cayera encima producto del peso de 5000 kilos de escombro y una máquina excavadora, que habían sido depositados horas antes. Pamela Nisi, madre de las víctimas, pide justicia y responsabiliza a su pareja- Daniel Catalino López (51)- de haber provocado el derrumbre: “Le digo que él me hizo perder a mis cuatro bebés y me responde que no soy la mujer que él conoció”.

El apuntado por las muertes en la casita del partido de Esteban Echeverría fue imputado por homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas. En tanto, la madre de los fallecidos detalló: “Puso 5000 kilos de escombros y la máquina excavadora arriba de la habitación de los nenes, sabiendo de que estaba hecha con una losa falsa”. Además, mencionó que los vecinos también habían advertido de la mala edificación de la losa.

Las víctimas fatales fueron: Santino (10) , Lorenzo (6) y los mellizos Benicio y Noah (4)

La causa quedó a cargo de la fiscal de la UFI N°3 de Lomas de Zamora, Vanesa González, y fuentes de la invesitgación confirmaron que sobre la losa se habían colocado unas “5 toneladas de escombros”, con el fin de realizar una ampliación de la vivienda sobre la habitación de los fallecidos.

Por el momento, Pamela espera la citación de la Justicia para declarar, al igual que Valentine (15), uno de los hermanos mayor quién atestiguó el momento de la desgracia y prestará testimonio en Cámara Gesell. "Lo único que quiero es justicia para mis bebés", sostuvo Pamela.