La AFIP controla cuánto gastás con tu tarjeta de débito

Desde que el Gobierno implementó la devolución del IVA a las transacciones efectuadas con tarjetas de débito, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) registró un gran incremento de estas operaciones. Son casi 11 millones de personas las que obtuvieron este reintegro del 21% en las compras del programa que tiene un tope mensual de $18.800 por persona.



No obstante, un detalle no menor es que la AFIP solicita a los bancos reportar los gastos acumulados durante un mes con tarjetas de débito. Inicialmente el tope era de $30.000, aunque ahora se elevó a $120.000, y las instituciones financieras deben suministrar información sobre los gastos efectuados en débito una vez que los montos alcancen o superen el monto mínimo por mes en cada cuenta.



Además, la AFIP duplicó el monto de reintegro del 15% para compras con débito y extendió este beneficio hasta el próximo 31 de diciembre. Recordemos que esto aplica para jubilados, pensionados con haberes mínimos y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).



En cuanto a los valores de reintegro que se actualizaron el 1 de julio pasado, el tope mensual es de $4.056 por beneficiario y de $8.114 para quienes perciban dos o más beneficios. En caso de tener una cuenta bancaria que no esté vinculada con la ex DGI, la metodología para acceder a estos descuentos es declarando la Clave Bancaria Uniforme ante la AFIP.