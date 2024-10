Un ex ministro de economía pronostica más pobreza y desigualdad

El ex ministro de economía sugiere "construir una alternativa".

“No hay ninguna posibilidad” que el actual programa de gobierno genere prosperidad en el país, manifestó el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, al tiempo que afirmó que cuando termine la administración de Javier Milei habrá aumentado la pobreza y la desigualdad.

Durante su participación en una jornada de debate organizada en Tigre por el intendente local Julio Zamora, el ex funcionario de Alberto Fernández, señaló que “La ventaja del gobierno actual con respecto a todas las demás fuerzas políticas es que es el único que le dice a la Argentina ‘tengo un camino para la prosperidad’; que no va a funcionar porque no hay ninguna posibilidad de que funcione”.

Para agregar también, de modo determinante: “Estoy convencido que cuando este gobierno termine la pobreza va a ser mayor que cuando asumió. Y el nivel de desigualdad también va a ser mayor”, enfatizó.

Guzmán se mostró con Zamora, quien está enfrentado a Sergio Massa, quien lo reemplazó en el Palacio de Hacienda durante la gestión de Fernández. Todo esto ocurre en medio de la discusión interna del peronismo.

Guzmán insistió en destacar que “El camino no sirve, va a ser malo para el país, pero los demás espacios no hacen nada. Esto es involución, si no es implosión”, insistió al referirse a la situación actual del país.

En el mismo contexto, aprovechó para considerar que la discusión que debe darse desde la política es “construir una alternativa” al actual discurso que le plantea a la sociedad una forma de progresar que consideró errónea.

Por otra parte, el ex titular de economía también se mostró a favor de lograr un “orden fiscal”, a lo que llamó una “obviedad”, porque si se mantienen los desequilibrios en el tiempo generan problemas.

En otro tramo de su participación, se refirió a la discusión sobre el presupuesto universitario, sobre lo que se pronunció en contra de la posición oficial y afirmó que “es un ataque que daña a las posibilidades de desarrollo de la Argentina”.

Para finalizar, destacó que “No existe en el mundo lo que se quiere hacer acá. No se busca auditar y mejorar la calidad de la universidad pública. El mismo presidente desvalorizó el rol de la universidad pública como ascenso social”.